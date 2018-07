In navolging van zijn broertje Harry heeft ook prins William het Engelse voetbalteam veel succes gewenst bij het halvefinaleduel op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Dat deed hij in een rechtstreekse videoboodschap aan de ploeg.

“Een nieuwe generatie geniet van de magie van het WK. Het hele land staat achter jullie vanavond. Kom op Engeland – it’s coming home!”, zegt William, voorzitter van de Engelse voetbalbond, in het filmpje.

Eerder woensdag in Dublin zei Harry dat hij het volste vertrouwen heeft in Engeland. De prins denkt zelfs dat het team wereldkampioen wordt.

Tijdens het toernooi komt niemand van de koninklijke familie het Engelse team in het stadion aanmoedigen vanwege de recente spanningen tussen Groot-Brittannië en Rusland na de zenuwgasaanval op een Russische ex-spion. William bezocht het team vorige maand wel in de voorbereiding op het WK.