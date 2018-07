Prins Charles heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Kew Gardens. In deze koninklijke botanische tuinen nam hij onder meer een kijkje bij het onlangs opgeknapte Temperate House.

In deze grootste nog bestaande Victoriaanse kas zijn meer dan tienduizend planten uit Afrika, Australië, Azië en eilanden in de Grote Oceaan te vinden. De prins van Wales, beschermheer van de Royal Botanic Gardens, bewonderde vervolgens de Kew Pagoda. Deze pagode uit 1762 is geïnspireerd op de Chinese cultuur en kreeg recent ook een opknapbeurt van Historic Royal Palaces, de liefdadigheidsinstelling die zorgt draagt voor het onderhoud van verschillende koninklijke gebouwen.

De pagode is versierd met tachtig iriserende draken, die allemaal in hun glorie zijn hersteld. Naar aanleiding hiervan werd de wedstrijd ‘Ontwerp een draak’ georganiseerd. Charles maakte een praatje met de winnaars van de wedstrijd, wier ontwerpen op en om de pagode te zien zijn. Ook beklom hij de 253 treden naar de top van de toren, die morgen weer opengaat voor publiek.