Aan ambities geen gebrek bij de jonge vrouwen van de Young Lady Business Academy die koningin Máxima donderdagochtend in Heerhugowaard bezocht. De een wil minister van Buitenlandse Zaken worden, de ander heeft de leiding van een groot internationaal bedrijf in het vizier en een derde werkt aan een 3D kledingonderneming. Om in het Amerikaanse jargon van de door Elske Doets opgezette vijfdaagse opleiding in ondernemen te blijven: de ‘sky is the limit’.

Reisonderneemster Doets, zakenvrouw van het jaar 2017, was kortgeleden met de cursisten van haar academie al op bezoek bij minister-president Mark Rutte. ‘Schoolniveau maakt niet uit, alleen de motivatie telt’ leerde de premier tijdens de volgens hem ‘inspirerende sessie met toekomstige topondernemers van Nederland.’ De koningin, die Doets al een paar keer had ontmoet – onder meer bij de uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde – kreeg eveneens interessante en ambitieuze verhalen te horen van de ‘young ladies’.

Máxima ging met een aantal van cursisten in gesprek over de obstakels die vrouwen op hun weg vinden bij het verwezenlijken van hun plannen en dromen, zoals de weerstand bij de combinatie van werk en kinderen. Ze moesten geen ‘balanstrutjes’ worden meende Elske Doets: niet alles in evenwicht willen houden en geen keuzes maken. Ook werd gediscussieerd over nut en noodzaak van een vrouwenquotum, waarvan de meeste meisjes geen voorstander waren. Maar de koningin zag nog wel dat het aantal vrouwen in topfuncties achterbleef. De pas vorig jaar opgerichte Academy hoopt een bijdrage te leveren om daar in de toekomst een einde aan te maken.

Doets richt zich met haar academie op meisjes tussen de 15 en 24 jaar en wil hun het nodige zelfvertrouwen geven om hun droom van een eigen bedrijf of carrière te verwezenlijken. Merel Poppeliers (17) bijvoorbeeld vertelde enthousiast over haar twee eigen bedrijven, een met een ontbijtservice en een met pop-updiners. Lisane Rohde (16) verhaalde over haar ambitie om bij een multinational zoals bijvoorbeeld Shell aan het roer te staan. Daniële Geel had haar droom om de eerste vrouwelijke Formule-1 coureur te worden inmiddels ingeruild voor de wens F-1 teammanager te worden.