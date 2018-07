Koningin Máxima is na haar bezoek aan Heerhugowaard van donderdagochtend doorgereisd naar Rotterdam. Daar nam de koningin een kijkje bij het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ).

In het programma werken verschillende instanties samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid. Doel is het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en de woonkwaliteit van de bewoners in twintig jaar te laten stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Máxima kreeg tijdens haar bezoek een toelichting op het programma van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die ook voorzitter is van het NPRZ.

Daarna ging de koningin met betrokkenen in gesprek over het project Werkweekagenda, een initiatief om mensen die lang thuis zitten weer aan het werk te krijgen. Máxima ontmoette er ook enkele werkzoekenden.

Het slot van het bezoek vond plaats in het Skills Lab, een praktijkonderwijsruimte voor zorg, waar de koningin sprak met enkele studenten en docenten.