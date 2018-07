De Amerikaanse president Donald Trump begint donderdag aan zijn eerste bezoek aan Groot-Brittannië. Hij ontmoet koningin Elizabeth in Windsor Castle en praat met premier Theresa May. Ook sloot de president een ontmoeting met ex-minister Boris Johnson niet uit. Johnson stapte deze week op omdat hij het oneens is met de brexit-plannen van May.

Het meerdaagse bezoek van Trump zal niet geruisloos verlopen. Tienduizenden mensen hebben zich aangemeld om in Londen te demonstreren. Ook zijn actievoerders van plan een grote ballon op te laten waarop de president is afgebeeld als een boze, oranje baby. Anderen zijn juist van plan de straat op te gaan om Trump te verwelkomen.

Trump blies eerder dit jaar nog een gepland bezoek aan Londen af. Hij weigerde toen de nieuwe Amerikaanse ambassade te openen. De president verweet de vorige Amerikaanse regering een “slechte deal” te hebben gesloten bij het verplaatsen van de diplomatieke post. De burgemeester van Londen liet toen weten niet rouwig te zijn dat het bezoek niet doorging.