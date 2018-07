President Donald Trump moest het vrijdag bij zijn bezoek aan Groot-Brittannië stellen zonder een rit in een gouden koets door het hartje van Londen naar Buckingham Palace. Daar zou de Amerikaanse president van hebben gedroomd nadat de Britse premier Theresa May hem kort na zijn aantreden namens koningin Elizabeth had uitgenodigd voor een staatsbezoek. In plaats van zo’n triomftocht werd Trump naar Windsor Castle gereden voor een bescheiden ontvangst in het kasteel en ‘tea’ met de Queen.

Van het door May gewenste staatsbezoek is het namelijk vanwege alle protesten in de Britse samenleving vooralsnog niet gekomen. Trump is daarom op officieel bezoek en daarbij ontbreekt veel van de franje die samengaat met een staatsbezoek. Een diner met de koningin zat er niet in, maar Elizabeth moest hem wel ontvangen en had ook een erewacht laten aantreden. Buiten het kasteel was een handvol demonstranten die schande spraken van het bezoek.

Britse media hadden er de afgelopen dagen aan herinnerd dat de vorstin wel meer onaangename heren op visite had gehad, zoals de Syrische president Assad en de Roemeense dictator Ceausescu. Voorafgaand aan de ontvangst op Windsor Castle had Trump in een interview met tabloid The Sun een aantal aardige opmerkingen gemaakt over de koningin, voor wie hij groot respect heeft. Town and Country Magazine herinnerde er vrijdag aan dat de president over andere leden van de koninklijke familie in het verleden minder vleiende dingen heeft gezegd.

Van prinses Diana bijvoorbeeld, die hij in New York ontmoette, zei hij dat hij haar wel in bed had kunnen krijgen. Catherine bekritiseerde hij omdat er naaktfoto’s van haar gemaakt waren. “Kate Middleton is geweldig, maar ze moet niet naakt zonnen. Ze heeft het aan zichzelf te wijten. Wie zou er nu geen foto’s van haar maken en veel geld verdienen als ze naakt zont? Kom op Kate!”, twitterde Trump in 2012.

Of die opmerkingen tijdens de ontmoeting, waarbij ook Melania Trump aanwezig was, ter sprake kwamen is niet bekend.