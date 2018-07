Koning Willem-Alexander en zijn gezin poseerden vrijdag waarschijnlijk voor het laatst in de tuin van Villa Eikenhorst. Volgend jaar zal de traditionele fotosessie hoogstwaarschijnlijk in Den Haag plaatsvinden. Willem-Alexander verwacht eind dit jaar namelijk te verhuizen naar Paleis Huis ten Bosch.

Koningin Máxima vertelde dat ze het moeilijk vindt om de Eikenhorst te verlaten. Er liggen daar heel veel herinneringen. Ook Willem-Alexander vindt de verhuizing lastig. “We hebben hier vijftien prachtige jaren gehad”, vulde de koning zijn vrouw aan. “Het is emotioneel om weg te gaan.” De koning vertelde ook dat de prinsessen inspraak hebben gehad over de inrichting van hun kamers op Huis ten Bosch. Ze mogen meebeslissen maar het moest wel praktisch blijven, zei hij.

Máxima sprak verder nog haar waardering uit voor de enorme steun die ze in Nederland heeft gekregen na het overlijden van haar zusje Inés. Nadat ze er een verklaring over had gegeven in Groningen, kreeg ze zelfs nog meer brieven met steunbetuigingen.