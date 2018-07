Koningin Máxima heeft enorm veel steun gehad aan de reacties die ze de afgelopen weken heeft ontvangen na het tragische overlijden van haar jongere zus Inés. Dat zei Máxima vrijdag tijdens het persgesprek op de Eikenhorst in Wassenaar aan het begin van de zomervakantie.

“Het is moeilijk en het neemt tijd”, aldus de koningin over de verwerking van het verlies. “Maar ja, het leven gaat door en wij hebben prachtige dingen om naar uit te kijken en de kinderen doen het fantastisch. Daar moeten we ons op concentreren. Maar ja, moeilijk is het.”

Ze heeft “absoluut” veel steun gehad aan de vele brieven die ze heeft ontvangen. “Alle reacties waren zo dierbaar en zo steunend. Het heeft echt geholpen”, aldus de koningin. “Vanaf het eerste moment, zelfs bij de dood van mijn vader, heb ik zoveel warme woorden gekregen en zoveel sympathie en steun.”

De koningin gaf een maand geleden in Groningen bij het hervatten van haar werkzaamheden een korte verklaring waarin ze zei dat haar “kleine, lieve, begaafde zusje Inés” ziek was. “Zij kon geen vreugde vinden en ze kon niet genezen.” Die verklaring bracht een nieuwe stroom brieven op gang, vertelde Máxima.

“Met verhalen van mensen die iets soortgelijks hebben gehad of familieleden hebben met depressies of andere ziekten. Ze voelen dat het meer bespreekbaar is geworden. Dat maakt me ergens blij dat het toch wel iemand heeft geholpen en dat we elkaar kunnen steunen in zo’n moeilijk moment.”

Haar dochters hadden veel baat gehad bij de geboorte eind juni van de zeven puppies van labrador Nala. Die hebben voor afleiding gezorgd. De prinsessen keken uit naar de komst van de hondjes en hebben ze de afgelopen weken geknuffeld en gekoesterd.