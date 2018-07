De waarschijnlijk laatste koninklijke fotosessie op de Eikenhorst leverde vrijdagmiddag weinig spannende beelden op. Aan de voorkant van de villa die Willem-Alexander en Máxima precies vijftien jaar geleden betrokken, is er weinig ruimte voor speelse activiteiten. Rennen en dollen met de honden, zoals in het verleden op het Wassenaarse strand of in de achtertuin, was er dit keer niet bij.

Omdat besloten was de tientallen fotografen, verslaggevers en camerateams achter de tijdelijke afscheiding te houden, bleven de vaak chaotische taferelen van vorige fotosessies uit. Toen werd het door de tuin of op het strand gespannen lint nog wel eens verplaatst om beelden vanuit een andere hoek mogelijk te maken, maar ook dat bleef nu achterwege. Het koninklijk gezin bleef braaf op het gras voor de voordeur, en poseerde gewillig in verschillende samenstellingen.

Een aantal fotografen was in de zomerse hitte duidelijk de tel kwijt geraakt. “Nog één keer naar rechts”, “nog één keer naar het midden”, “nog één keer hier kijken” klonk het uit dezelfde monden wel tientallen keren heel indringend en dwingend. “Mag het misschien ook een keer naar links”, smeekte een collega die zich verderop had opgesteld, maar nog voor koning, koningin en prinsessen aan die oproep gehoor hadden gegeven schalde het ‘nog één keer naar rechts’ over het voorplein van de Eikenhorst.

Toen de fotografen hun honderden foto’s hadden gemaakt, trok het gezin zich terug in het huis, waar het koningspaar zich vervolgens boog over de vragen die bij de aansluitende gespreksronde met verslaggevers en radio en televisie gesteld werden. Daar vertelde de koning dat hij eind dit jaar dacht te kunnen verhuizen naar Huis ten Bosch. Het woongedeelte moet dan klaar zijn, andere delen wellicht nog niet. “We hebben nu al heimwee”, aldus Máxima. Wat er met de Eikenhorst gaat gebeuren, wordt pas bekeken als de verhuizing achter de rug is, zei Willem-Alexander desgevraagd.