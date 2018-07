Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag met zijn gezin de traditionele ontmoeting met de pers gehad. Dit keer gebeurde dat aan de voorkant van Villa Eikenhorst waar hij in verschillende opstellingen met koningin Máxima en hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane poseerde.

De prinsessen lieten zien dat ze al aardig wat ervaring hebben opgedaan met poseren, want ze gingen ook elk apart voor de fotografen staan. Alexia vond het wat lastig en bleef kijken naar haar ouders of ze het goed deed. Ariane toonde zich al een professional met haar handen in de zij en haar hoofd afwisselend naar links en naar rechts.

Het gezin gaat nu met vakantie. De koning verklapte dat de prinsessen daarbij ook schermloze weken hebben, dus zonder telefoons en iPads. Máxima gaf toe dat dat moeilijk is om vol te houden, zeker de eerste dagen. “Ook voor ons”, gaf ze toe.