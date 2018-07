Pieter van Vollenhoven neemt plaats in de jury van de natuurfotowedstrijd van Omroep Max. De wedstrijd komt voort uit de nieuwe natuurserie Professors op Pad waaraan de echtgenoot van prinses Margriet deelneemt, maakte de omroep vrijdag bekend.

Iedereen kan zijn of haar mooiste Nederlandse natuurfoto insturen in drie categorieën: Landschap, Dier en Plant. Van Vollenhoven, zelf een fervent natuurfotograaf, hoopt met de wedstrijd zo veel mogelijk mensen aan het fotograferen te krijgen. “Ik hoop oprecht dat vele kijkers, en ook niet-kijkers, aan deze fotowedstrijd gaan meedoen”, zegt hij. Door het fotograferen is Van Vollenhoven de natuur echt goed gaan bekijken, vertelde hij in de eerste aflevering van de zesdelige serie.

Voor Professors op Pad ging Van Vollenhoven met zijn goede vriend professor Joop Schamineé de Nederlandse natuur in. In de eerste aflevering bezochten ze samen met boswachter Laurens Jansen het Kootwijkerzand en Hoog Buurlose Heide op de Veluwe. Op de heide ging het drietal op zoek naar adders, edelherten en jeneverbessen. Ook brachten ze een bezoekje aan een schaapskooi met Veluwse heideschapen.