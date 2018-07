Het nieuwe MAX-programma Professors op pad, met prof. mr. Pieter van Vollenhoven, is vrijdagavond van start gegaan met 329.000 kijkers. Daarmee komt het NPO 2-programma nog nét in de kijkcijfer top 25 van Stichting Kijkonderzoek.

Samen met zijn collega en goede vriend prof. dr. Joop Schaminée trekt Van Vollenhoven in zes afleveringen langs verschillende Nederlandse natuurgebieden. In ieder gebied gaan de twee professors op pad met een boswachter. In de eerste aflevering bezochten Van Vollenhoven en Schaminée de Hoog Buurlose Heide.

Het best bekeken programma van vrijdag was het NOS journaal van 20.00 uur, met 1,3 miljoen kijkers. De top drie bestond verder uit het journaal van 18.00 uur (1,3 miljoen) en de spelshow Een tegen 100 (1,2 miljoen).