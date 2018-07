Kroonprinses Victoria viert zaterdag haar 41ste verjaardag met de gebruikelijke feestelijkheden op het Zweedse vakantie-eiland Öland. Daar heeft de koninklijke familie haar vakantieverblijf Solliden, en daar wordt elk jaar een heuse ‘Victoriadag’ georganiseerd waaraan door de eilandbevolking en de vakantiegangers enthousiast wordt deelgenomen. ,,Er wordt gezongen en er is taart”, had prins Daniel eerder deze week al voorspeld.

De feestdag kent een aantal vaste bestanddelen. Kort na het middaguur verschijnt de jarige met haar gezin en haar ouders koning Carl Gustaf en koningin Silvia in de tuin van het zomerverblijf. De koning houdt dan een korte toespraak en vraagt de aanwezigen die dan al een paar uur hebben staan wachten om maar een goede plek te krijgen, ‘lang zal ze leven’ te zingen.

Vervolgens gaat Victoria, tegenwoordig vergezeld door echtgenoot prins Daniel, het toegestroomde publiek, waaronder altijd heel veel kinderen, langs. Er worden handen geschud, bloemen, tekeningen en cadeautjes in ontvangst genomen en een praatje gemaakt. Ook het koningspaar mengt zich onder de belangstellenden, en op de klok wordt niet echt gelet. Dat maakt het samenzijn ook zo ongedwongen en populair.

Zaterdagavond wordt het verjaardagsfeest voortgezet in het stadion van Bornholm, waar de koninklijke familie per koets naar toe rijdt. Op het programma staat een muzikaal festijn dat de uitreiking van de Victoriabeurs aan een succesvolle Zweedse sporter omlijst. De Zweedse televisie zendt later op de avond een samenvatting van de voorstelling uit.