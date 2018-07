De Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben zondag de mannenfinale tussen Novak Djokovic en Kevin Anderson op Wimbledon bijgewoond. De twee kregen in de Royal Box gezelschap van premier Theresa May.

Voor Kate was het haar tweede dag op rij dat ze in het tennisstadion zat. Zaterdag ging ze samen met haar schoonzus Meghan naar de vrouwenfinale. Dit keer had Kate voor een felgele jurk gekozen.

De hertog en hertogin van Cambridge kregen een eenzijdige finale te zien. Novak Djokovic was veel te sterk voor zijn opponent en mocht na drie sets, 6-2 6-2 7-6 (3), de beker optillen.