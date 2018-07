Thomas Markle heeft nog steeds niet met zijn dochter Meghan gesproken sinds zij afgelopen mei trouwde met Prins Harry. Dat bekent hij vanuit Mexico aan de Britse pers. Hij zegt “zo snel mogelijk naar Groot-Brittannië te komen om alles goed te maken” met zijn dochter. “Het kan me geen reet schelen dat ze kwaad is,” zegt hij strijdbaar.

De vader, die deze week 74 wordt, kon de trouwerij niet bijwonen omdat hij kort ervoor een hartoperatie moest ondergaan. Hij houdt de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk al maanden bezig. In aanloop naar de bruiloft van zijn dochter en prins Harry gooide Thomas het op een akkoordje met paparazzi. In ruil voor geld kregen de fotografen kiekjes van de vader van de bruid.

Vorige week smeekte Thomas zijn Meghan en Harry nog om contact met hem op te nemen. Hij is naar eigen zeggen bang dat hij niet lang meer te leven heeft en daarom zijn dochter misschien wel nooit meer zal ontmoeten.