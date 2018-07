Circa 100.000 Russen hebben in en bij Jekatarinenburg in een lange processie herdacht dat daar precies honderd jaar geleden de keizerlijke familie werd vermoord. De optocht onder aanvoering van de Russisch-orthodoxe patriarch van Moskou ging over een route van meer dan 20 kilometer. De Russisch-orthodoxe kerk beschouwt de tsarenfamilie als heiligen.

In de nacht van 16 op 17 juli 1918 werden de toen al afgetreden tsaar Nicolaas II en zijn gezin op last van de communistische machthebbers vermoord. De tsaar had na een massale volksopstand, ‘de Februari-revolutie’, begin maart 1917 zijn troon al opgegeven. Na de staatsgreep van links-extremisten onder leiding van Lenin in oktober 2017 ( ‘de Oktoberrevolutie’) werden de ex-tsaar, zijn vrouw Alexandra Fyodorovna en hun kinderen Alexei, Olga, Tatjana, Maria en Anastasia overgebracht naar Jekaterinenburg, ruim 1400 kilometer ten oosten van Moskou. Ze werden waarschijnlijk geëxecuteerd omdat een troepenmacht van antirevolutionairen Jekaterinenburg naderde.

De stoffelijke resten bleven decennialang onvindbaar. Uiteindelijk zijn ze opgespoord en met DNA-techniek geïdentificeerd. Ze zijn in 1998 naar Sint-Petersburg overgebracht.