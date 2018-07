Koning Felipe is bezig met een eindspurt voordat ook voor hem de vakantie aanbreekt. In het Zarzuela Paleis in Madrid ontving de Spaanse koning dinsdag de nieuwe voorzitter van de Spaanse Raad van State, María Teresa Fernández de la Vega.

De Raad van State is het hoogste adviesorgaan van de Spaanse regering en een van de oudste overheidsinstellingen van het land. Anders dan de Nederlandse Raad van State doet de raad geen juridische uitspraken. De voorzitter van de raad wordt op voordracht van de regering door de koning benoemd. María Teresa Fernández de la Vega was in het verleden vicepremier van de Spaanse regering.

Koning Felipe heeft deze hele week nog verplichtingen. Met koningin Letizia gaat hij woensdag naar het militaire opleidingscentrum in Madrid. Donderdag ontvangt hij voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie in audiëntie en herdenkt hij de Slag bij Bailèn in de regio Andalusië.