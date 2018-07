Koning Carl Gustaf van Zweden maakt zich grote zorgen over de natuur- en bosbranden in zijn land. Hij prijst de inzet van de hulpverleners en leeft mee met de slachtoffers, laat hij in een verklaring weten.

“Mijn familie en ik maken ons zorgen over het grote aantal verwoestende branden in deze ongebruikelijk warme en droge zomer in ons land”, zegt de Zweedse vorst. “Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het bestrijden van de branden en het minimaliseren van de schade. Ik wil mede namens de koninklijke familie mijn steun uitspreken aan iedereen die getroffen is door de branden.”

Brandweermannen zijn druk bezig natuurbranden te blussen, onder meer in gebieden ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Helikopters storten ‘waterbommen’ op de kurkdroge bossen om het vuur in bedwang te houden. Italië heeft dinsdag twee blusvliegtuigen naar Zweden gestuurd.

Carl Gustav volgt de ontwikkelingen op de voet en steekt de reddingswerkers een hart onder de riem. “We willen onze grote dank uitspreken aan alle reddingswerkers, defensiemedewerkers, verpleegkundigen en vrijwilligers die in deze gespannen situatie grote offers brengen om anderen te helpen. Uw inzet en inspanningen zijn van onschatbare waarde.”