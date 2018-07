De koning van Maleisië heeft dinsdag de eerste zitting van het nieuwe parlement bijgewoond. Het veertiende parlement is gevormd na de verkiezingen op 9 mei, die een politieke aardverschuiving veroorzaakten. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Maleisië in 1957 won een andere coalitie dan die van Barisan Nasional.

Koning Yang di-Pertuan Agong Muhammad V inspecteerde bij aankomst de erewacht, waarna hij plaats nam in de vergaderzaal. Premier Mahathir Muhamad overhandigde de koning de officiële toespraak en aansluitend werd de eerste vergadering van het veertiende parlement geopend.

Mahathir Muhamad is de oudste regeringsleider ter wereld. Op 10 juli werd hij 93. Alleen de 92-jarige koningin Elizabeth komt als staatshoofd bij hem in de buurt. Mahathir Muhamad regeerde eerder al 22 jaar als premier en zwaaide in 2003 af. Hij was het oneens met het beleid én de corruptie van zijn eerdere protegé Najib Razak, en trad toe tot de coalitie Pakatan Harapan, die bij de parlementsverkiezingen 113 van de 222 zetels veroverde.