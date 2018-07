De Royal Mint grijpt de vijfde verjaardag van de Britse prins George aan voor uitgeven van een nieuwe herdenkingsmunt. De officiële Britse geldmaker heeft een speciale munt van vijf pond gemaakt waarop een afbeelding staat van de legende van St. George and the Dragon, in Nederland beter bekend als Sint Joris en de draak. Op de achterkant staat George’ oma koningin Elizabeth afgebeeld.

De munt is voor 13 pond verkrijgbaar. Ook zijn er speciale edities in goud en in zilver voor respectievelijk 500 pond en 82,50.

George werd afgelopen week voor het laatst in het openbaar gezien bij de doop van zijn broertje prins Louis. Zondag viert hij zijn vijfde verjaardag.