Koningin Mathilde van België en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders hebben woensdag de tentoonstelling AfricaMuseum@EgmontPalace geopend. De gratis toegankelijke tentoonstelling in het Egmontpaleis in Brussel loopt vanaf 21 juli, de nationale feestdag, tot 31 augustus. Het is een voorproefje van het toekomstige Africa Museum dat na vijf jaar van renovaties op 8 december opnieuw de deuren opent.

Het is al de zevende keer dat het Egmontpaleis in de zomer vanwege de nationale feestdag een tijdelijke tentoonstelling organiseert. De expo AfricaMuseum@EgmontPalace combineert twaalf stukken uit het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika met hedendaagse kunst van kunstenaars die uit Afrika komen of een bijzondere band met het museum hebben.

“Dit is een voorproefje van wat het museum zal worden. We willen het hedendaagse Afrika en de hedendaagse kunst verbinden, maar tegelijk een kritische blik behouden op het koloniaal verleden”, zegt Guido Gryseels, algemeen directeur van het Africa Museum.

Koningin Mathilde mocht als eerste kennismaken met zowel de historische als de hedendaagse kunstwerken en kreeg daarbij uitleg van kunstenaar Aim Ntakiyica, die zelf twee kunstwerken tentoonstelt.