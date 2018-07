Prins Harry was woensdag aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting Injured Players. De stichting ondersteunt Britse rugbyspelers die blijvend letsel hebben opgelopen tijdens de beoefening van hun sport.

In het Twickenham Stadium in Londen zag Harry, die sinds 2010 beschermheer van de stichting is, hoe een aantal oud-rugbyers in beweging blijven door zich in aangepaste sporten te bekwamen. De sporters demonstreerden hun vaardigheden in tennis en boogschieten en boccia. Deze laatste sport is vergelijkbaar met petanque.

De hertog van Sussex is al enkele jaren nauw betrokken bij de steun aan gehandicapte sporters. De prins is initiatiefnemer van de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor (oud-)militairen die ondanks hun handicap op hoog niveau sporten. In 2020 zal het sportevenement in Den Haag worden gehouden.