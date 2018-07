De Japanse prinses Mako is woensdag begonnen aan haar reis door Brazilië. Na aankomst begon ze haar bezoek bij het grote standbeeld Christus de Verlosser in Rio de Janeiro. Het beroemde Christusbeeld waakt vanaf de 710 meter hoge Corcovado-berg over de inwoners van de Braziliaanse stad.

De trip van de oudste kleindochter van keizer Akihito staat in het teken van de 110e verjaardag van de eerste aankomst van Japanse immigranten in Brazilië. Mako bezoekt in totaal veertien steden en ontmoet inwoners met een Japanse achtergrond. Op 31 juli keert ze weer huiswaarts.

Voor de 26-jarige prinses Mako is het haar vierde officiële reis. Eerder deed ze El Salvador en Honduras aan in december 2015, Paraguay in september 2016 en Bhutan in juni 2017. Het is de eerste keer dat ze op reis gaat sinds bekend werd dat haar huwelijk met Kei Komuro is uitgesteld. De trouwerij moet in plaats van dit jaar nu in 2020 plaatshebben.