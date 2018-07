De Deense koningin Margrethe heeft een bezoek gebracht aan Haderslev. Ze kwam in de ochtend aan in de haven van het stadje met het koninklijke jacht Dannebrog. Tijdens de zomer maakt de vorstin tochten met het schip om allerlei plekken in Denemarken te bezoeken.

Het bezoek van Margrethe was volgens de Deense pers kort en ongedwongen. De koningin werd in de haven van Haderslev opgewacht door veel belangstellenden. Na alle officiële plichtplegingen maakte de koningin ook enkele praatjes met omstanders. Ook nam ze geschenken in ontvangst, zoals een fles wijn.

Bij haar vertrek werd haar auto staande gehouden door een toeschouwer. Die wilde Margrethe een bos bloemen aanbieden. Een beveiliger nam het boeket aan waarna de koningin naar Slot Gråsten werd gebracht. Daar verblijft ze traditioneel tijdens de zomervakantie.