Trouwkoets Harry en Meghan in Buckingham Palace

De trouwkoets van prins Harry en zijn vrouw Meghan is voor het publiek te zien in Buckingham Palace, meldt People. De koets staat tentoongesteld in de Royal Mews, een soort garage met diverse vervoermiddelen van koningin Elizabeth.

De rijtoer die Harry en Meghan maakten nadat ze getrouwd waren, wordt door velen gezien als het hoogtepunt van hun trouwceremonie. Het kersverse paar werd rondgereden in een Ascot Landauer. Daarvan zijn er vijf. Ze komen uit de tijd van Queen Victoria en worden nu nog gebruikt om de koningin naar de beroemde paardenraces op Ascot te vervoeren.