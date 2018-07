Kroonprins Haakon van Noorwegen is jarig. De Noorse troonopvolger is 45 jaar geworden en viert dat met zijn gezin, dat momenteel in eigen land op vakantie is.

Kroonprinses Mette-Marit feliciteerde haar man vrijdagochtend met een boodschap op Instagram. “Hoera voor ’s werelds beste Haakon”, schreef ze bij een foto van een glimlachende kroonprins. Mette-Marit zette er ook een hartje bij. Op de socialemediakanalen van het Noorse koningshuis lieten al tientallen mensen een verjaardagswens achter.

Volgens de Noorse koningshuisverslaggever Kjell Arne Totland van TV2 is het waarschijnlijk dat de jarige Haakon is gewekt met taart, een traditie binnen het gezin.