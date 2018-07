Koning Filip heeft voor het eerst zijn schilderwerken aan het grote publiek getoond. De Belgische vorst maakte twee portretten van zijn oom koning Boudewijn, die 25 jaar geleden overleed. Hij onthulde ze vrijdagochtend in het Koninklijk Paleis naar aanleiding van de jaarlijkse zomertentoonstelling.

In april, toen Filip zijn 58e verjaardag vierde, werd al bekend dat de koning werkte aan een portret van Boudewijn. Tot dat ogenblik was niet bekend dat hij in zijn vrije tijd graag de penseel ter hand nam.

Volgens de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter van Het Nieuwsblad portretteerde Filip zijn oom zoals die in zijn herinnering voortleeft. “Minzaam, goedlachs en altijd rustig”, schrijft hij op Twitter. Filip had een goede band met Boudewijn.

In het paleis hangen ook nieuwe portretten van Filip en zijn vrouw koningin Mathilde. Deze zijn van de hand van de Uruguayaanse schilder Osvaldo Leite.

De schilderwerken zijn de hele zomer te zien tijdens de jaarlijkse opening van het Koninklijk Paleis in Brussel. Het publiek is vanaf zondag welkom. De openstelling duurt tot begin september.