Koning Felipe werkt als enige Europese vorst na dit weekeinde nog door. Hij heeft volgende week nog een flink aantal afspraken in zijn agenda staan. De Belgische koning Filip komt zaterdag voor het laatst in actie, op de nationale feestdag. De andere vorsten zijn al met vakantie.

Koning Felipe heeft komende week onder meer een ontmoeting met president Lénin Moreno Garcés van Ecuador en diezelfde avond een ontvangst en diner voor president Emmanuel Macron van Frankrijk in het Koninklijk Paleis van Madrid. Koningin Letizia gaat naar Oviedo voor de zomercursus van de Internationale Muziekschool ‘Prinses van Asturië’.

Ook tijdens de vakantie is Felipe nog niet helemaal vrij. Op Mallorca, waar hij met zijn gezin zondag 29 juli wordt verwacht, is er nog een fotosessie en zijn er ontvangsten voor de eilandautoriteiten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Felipe neemt meestal deel aan de wedstrijden om de Koningscup zeilen, waaraan dit jaar – maar in een andere zeilklasse – ook zijn vader koning Juan Carlos weer deelneemt.

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft tijdens zijn vakantie in Solliden op het eiland Öland ook een paar vaste afspraken, zoals het uitreiken van de prijs voor de mooiste siertuin. Koningin Elizabeth werkt tijdens haar verblijf in Schotland eveneens een paar vaste agendapunten af. Zo bezoekt ze altijd één of meer Highland Games.