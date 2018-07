Koning Filip van België heeft traditiegetrouw aan de vooravond van de nationale feestdag een reeks adellijke gunsten en eretekens toegekend. Op de lijst staan dit jaar ondernemers en wetenschappers.

België telt straks vier nieuwe baronessen, drie nieuwe baronnen en een nieuwe ridder. Twee Belgen worden benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde, drie tot Commandeur in de Leopoldsorde en nog eens zeven anderen worden Commandeur in de Kroonorde.

Wie er een titel of onderscheiding krijgt, dat besluit een speciale commissie. Tot 1978 werd dat nog gedaan door de koning. Mensen die in aanmerking willen komen, moeten bijvoorbeeld een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd of zich inzetten voor het goede doel. Ook is onberispelijk gedrag een voorwaarde.