De Belgische koning Filip heeft zijn jaarlijkse toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag nog maar eens aangegrepen om het nationale voetbalelftal te prijzen. In de speech, die Filip uitsprak in het Nederlands, Frans en Duits, spreekt de trotse koning over de manier waarop de prestaties van de Rode Duivels het land hebben verenigd.

“Met hun geweldige prestaties tijdens de wereldbeker voetbal hebben de Rode Duivels het hele land begeesterd. Met hen, en allemaal samen, hebben wij onvergetelijke ogenblikken beleefd”, zo opent de koning zijn toespraak. “Ons nationale elftal heeft prachtig gestalte gegeven aan onze wapenspreuk: eendracht maakt macht. Samen staan we sterk, in onze verscheidenheid, wanneer we onze talenten bundelen en een gemeenschappelijk ideaal nastreven.”

Filip heeft ook warme woorden voor zijn overleden oom koning Boudewijn, die eind deze maand precies 25 jaar geleden stierf. De koning noemt hem een “krachtige bron van inspiratie” en “een man van hoop”. “Hij haalde zijn kracht uit een diep geloof in de mens. Altijd bereid om te luisteren, altijd klaar om ieders sterke kanten tot hun recht te laten komen.”

Autocue

De koning hield zijn toespraak staande voor de autocue in het paleis. Opvallend genoeg rept Filip met geen woord over het feit dat hij zelf iets te vieren heeft komend weekeinde. Zaterdag, op de nationale feestdag, zit hij precies vijf jaar op de troon in België.

Filip had vorige week de voltallige Belgische voetbalselectie en de begeleidende staf op bezoek. Ook toen sprak hij lovende woorden over het spel van de Duivels. “Jullie hebben de harten van de hele wereld veroverd. Jullie teamgeest en strijdlust waren fantastisch”, zei Filip tegen de spelers.