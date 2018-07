Koningin Margrethe begon vrijdag haar zomervakantie op het slot Gråsten in het zuiden van Denemarken met het bijwonen van de wisseling van de wacht. De vorstin werd daarbij vergezeld door het kroonprinselijk gezin en haar jongste zus, de Griekse koningin Anne-Marie. De aflossing van de wacht is een van de vaste onderdelen aan het begin van de vakantie in Gråsten.

Margrethe heeft na het overlijden van haar moeder koningin Ingrid in 2000 de familietraditie voortgezet om elke zomer enkele weken in Gråsten Slot te verblijven. Margrethe’s ouders kregen het slot in 1935 als huwelijkscadeau, en koningin Ingrid kwam er veel en vaak.

Het kasteeltje ligt vlak bij de Duitse grens, in Noord-Sleeswijk, dat na in 1920 na een volksraadpleging na ruim zestig jaar Duits bewind weer Deens werd. Dat de koninklijke familie juist hier vakantie vierde was lange tijd van grote symbolische waarde.

Het kroonprinselijk gezin was al eerder gearriveerd en bekeek afgelopen zondag de al even traditionele ruiteroptocht. Margrethe, die meestal het koningsschip Dannebrog neemt om naar haar vakantieadres te varen, arriveerde donderdag in de haven van Haderslev. Ze wisselt de stadjes waar ze aankomt graag af.