In Paleis Noordeinde zijn vrijdag de laatste voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse openstelling voor het publiek. Zaterdag is de oefenronde, waarbij buurtbewoners en relaties van bijvoorbeeld het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Verzamelingen zijn uitgenodigd om het paleis te bezoeken. Een week later gaan hek en deuren open voor de gelukkigen die een kaartje hebben weten te bemachtigen.

Op sociale media liet het paleis alvast de Marot-eetzaal zien, waar de tafels zijn gedekt als voor de uitblinkerslunch die koning Willem-Alexander en koningin Máxima op gezette tijden aanbieden aan Nederlanders die zich op tal van terreinen verdienstelijk hebben gemaakt. Op de tafels ligt het door koningin Beatrix in 1980 bestelde ‘goudrand’ servies. “De bloemen op de tafels zijn laag geschikt, zodat iedereen elkaar goed kan zien”, gaf de Koninklijke Verzamelingen als toelichting.

Het is voor de derde keer dat Paleis Noordeinde op vier achtereenvolgende zaterdagen (de oefenronde niet meegeteld) opengaat voor belangstellenden. De kaarten waren binnen één dag uitverkocht. Voor de Koninklijke Stallen, die vanaf 1 augustus en in de drie weken daarna steeds drie middagen ook te bezichtigen zijn, zijn nog wel kaarten te bestellen.