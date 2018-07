Queen logeert in Schotse lodge

Koningin Elizabeth is deze week met stille trom vertrokken naar Schotland, waar ze tot eind juli verblijft in Craigowan Lodge op het landgoed Balmoral. Haar geliefde kasteel Balmoral is namelijk nog tot 31 juli open voor het publiek en de Queen vindt het niet erg om enige tijd kleiner behuisd te zijn.

Haar Londense residentie Buckingham Palace opent zaterdag de deuren voor bezoekers. Die vormen een belangrijke inkomstenbron voor de koninklijke familie. In de Balzaal van het paleis is de tafel gedekt voor een staatsbanket, waarbij de koningin gemiddeld zo’n 170 gasten ontvangt op de eerste avond van een staatsbezoek.

Dat is dit jaar extra interessant voor Nederlandse bezoekers. Op 23 oktober immers heeft koningin Elizabeth het Nederlandse koningspaar te eten in de Balzaal. Buitenstaanders zijn dan niet welkom maar tijdens de tot en met 30 september durende openstelling van het paleis kan iedereen met eigen ogen zien hoe het er in oktober ongeveer uit moet zien.

De logeervertrekken van het koningspaar zijn niet te bezoeken maar vanaf 1 augustus gaat ook Clarence House, de residentie van prins Charles, een maand open voor bezoekers. Die kunnen dan ook de salon zien waar de prins van Wales in oktober koning Willem-Alexander en koningin Máxima zal ontvangen.