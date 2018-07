Spaanse media buitelen deze dagen over elkaar heen met voorspellingen, verwachtingen en speculaties over de zomervakantie van de koninklijke familie. Zo is het opgevallen dat koningin Sofia, die altijd als eerste op het vakantieadres op Mallorca aankomt, in geen velden of wegen is te bekennen. “Het kon weleens haar naarste zomer ooit worden”, aldus een blad.

Een aantal jaren geleden was alles simpel: de hele familie verzamelde zich in paleis Marivent op Mallorca. Op en rond het Balearen-eiland werd gezeild, gewinkeld, er was een fotosessie en koning Juan Carlos ontving er de plaatselijke autoriteiten en vaak kwam ook de premier uit Madrid overwippen om het staatshoofd bij te praten. Maar die tijden zijn voorbij.

De koninklijke familie is verscheurd. Iñaki Urdangarin is vorige maand begonnen aan zijn gevangenisstraf voor onder meer fraude, belastingontduiking en het witwassen van geld. Hij was al enkele jaren niet meer welkom bij de familievakantie, maar zijn vier kinderen konden nog wel hun grootmoeder Sofia opzoeken. Nu hun vader echter in de cel zit, zou moeder prinses Cristina er niets voor voelen het viertal bloot te stellen aan de aandacht van de media.

Voor de met haar kleinkinderen dwepende Sofia is dat een fikse tegenvaller. Vraag is of ze haar andere vier kleinkinderen – twee van zoon koning Felipe en twee van dochter Elena – wel over de vloer krijgt. De dochters van het koningspaar zijn deze maand op vakantiekamp in de Verenigde Staten en het is niet precies bekend wanneer ze terugkeren.

Van koningin Letizia is bekend dat ze de vakanties op Mallorca verafschuwt: ze houdt niet van zeilen en ze haat de media-aandacht. Voor haar kan het traditionele verblijf niet kort genoeg duren, maar ze moet een concessie doen aan haar zeilgekke echtgenoot die graag deelneemt aan de Koningscup zeilen. Ook de fotosessie kan niet zomaar worden geschrapt.

Weekblad Hola meldde deze week dat koning Juan Carlos voor het eerst in negen jaar ook weer meedoet, hetgeen weer andere problemen met zich mee kan brengen gezien de recente aantijgingen aan zijn adres over fiscaal gesjoemel. “Wellicht dat koningin Sofia ook daarom nog niet is gekomen”, veronderstelden diverse media. “Het wordt een vakantie waarin alles anders is dan anders”, voorspelde Hola dan ook.