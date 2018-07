Koningin Elizabeth heeft flink wat Britse ponden op haar rekening kunnen bijschrijven. Het hertogdom Lancaster, dat privébezit van de Queen is, boekte een winst van 20,2 miljoen pond (ruim 22,5 miljoen euro) in het boekjaar 2017-18, een stijging van 4,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het hertogdom in zijn jaarverslag. Maar de brexit – de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie – wordt in het jaarverslag genoemd als risico.

De winst van het 753 jaar oude landgoed van de koningin is bijna drieënhalf keer zo groot als in 2000, toen deze op 6,5 miljoen euro stond. De opbrengsten komen voor 65 procent uit commerciële activiteiten. Landbouw is goed voor 18 procent, gevolgd door 10 procent uit financiële activiteiten en 8 procent aan huuropbrengsten.