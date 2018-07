De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos gaat niet naar de beëdiging van de nieuwe president van Colombia, Iván Duque. Die wordt op 7 augustus plechtig geïnstalleerd als opvolger van Juan Manuel Santos. Het bureau van de Spaanse premier liet aan Spaanse media weten dat het persbericht dat aankondigde dat de vader van koning Felipe naar Zuid-Amerika zou gaan, een ‘fout’ was geweest. Wie er wel gaat, werd er niet bij gezegd.

Moncloa, het kantoor van premier Pedro Sánchez, vertelde ook niet hoe de aankondiging na afloop van de wekelijkse ministerraad tussen de berichten voor de media was terechtgekomen. Juan Carlos heeft na zijn troonsafstand in 2014 als vertegenwoordiger van zijn zoon en van Spanje verschillende presidentiële inauguraties bijgewoond, zoals Felipe dat voordien als troonopvolger deed namens Juan Carlos.

De koning-emeritus staat echter in een kwaad daglicht na beschuldigingen dat hij mogelijk betrokken zou zijn bij fiscaal gesjoemel, waarnaar justitie een onderzoek is begonnen. De regering Sánchez, aan de macht gekomen na een groot corruptieschandaal bij de Volkspartij van Mariano Rajoy, zou onder die omstandigheden zo min mogelijk te maken willen hebben met Juan Carlos. Of nu een ander lid van de koninklijke familie of wellicht de premier zelf naar Colombia gaat, was zaterdagmorgen nog niet bekend.