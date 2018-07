In een zonovergoten Brussel begaf koning Filip zich zaterdag tussen het publiek op het Sinter-Goedeleplein om de gelukwensen in ontvangst te nemen voor zijn vijfjarig regeringsjubileum.

De koning, koningin Mathilde en hun vier kinderen begonnen de dag met het bijwonen van de traditionele dankdienst ter gelegenheid van de nationale feestdag. Het Te Deum was in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal in Brussel. Na afloop werd het gezin op het plein voor de kathedraal ontvangen door honderden enthousiaste koningshuisfans.

De Belgische royaltyverslaggever Wim Dehandschutter deelde op Twitter een aantal filmpjes van ontmoetingen van het koninklijk gezelschap met fans. Zo was een jonge vrouw uit Nederland gekomen om met koningin Mathilde op de foto te gaan.

De 16-jarige prinses Elisabeth, die na de zomervakantie in Wales gaat studeren, kreeg van een oudere dame te horen: “Ik ga veel aan je denken als je in het buitenland zit. Het doet me pijn aan het hart. Dat is de leeftijd.”

Een vrouw complimenteert de koning met het feit dat hij steeds dichter bij het volk is komen te staan. “Ik ben niet veranderd”, was de reactie van de jubilaris.