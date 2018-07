Ook defilé in teken van jubileum koning Filip

Ook het nationaal defilé in Brussel stond zaterdag in het teken van het vijfjarig koningschap van koning Filip. Zo vormden F-16 gevechtsvliegtuigen die over het Koninklijk Paleis vlogen een vijf.

Ter gelegenheid van het jubileum werd het defilé, traditiegetrouw onderdeel van de Nationale Feestdag, muzikaal afgesloten. Ozark Henry en Jo Lemaire traden op en werden begeleid door verschillende muziekkapellen. Dat meldt Belga.

De feestelijkheden stonden dit jaar in het teken van het thema ‘respect voor het verleden, vertrouwen in de toekomst’. Naast veel aandacht voor Filips jubileum stond het defilé stil bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Aan de parade nam een groep ‘Living History’ deel, die kledij en materieel van honderd jaar geleden toonde.

Laurent

De jubilerende koning werd op de eretribune op het Paleizenplein vergezeld door zijn vrouw en kinderen. Ook prins Laurent, die aan de vooravond van de Nationale Feestdag nog voor ophef zorgde, bekeek de parade van burgerlijke en militaire diensten. Hij deed dat vanuit een box naast de tent waarin Filip met zijn gezin zat. Bij Laurent zaten prinses Claire, prinses Astrid en prins Lorenz.

Laurent kondigde vrijdag juridische stappen aan omdat hij het niet eens is met de verlaging van zijn dotatie. Het Belgische parlement besliste eind maart dat Laurent vijftien procent van zijn toelage moet missen. Die straf kreeg de prins omdat hij zonder toestemming een plechtigheid bijwoonde op de Chinese ambassade.