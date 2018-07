Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben binnenkort hun eigen huis. Het pasgetrouwde stel betrekt volgens diverse Britse media Adelaide Cottage, een 19e-eeuws landhuis op het landgoed van Windsor Castle. Het zou een cadeautje zijn van koningin Elizabeth aan Harry en Meghan, die bij een bezichtiging verliefd werden op het romantische huis.

Adelaide Cottage werd gebouwd in 1831 voor koningin Adelaide, de echtgenote van koning William IV. In de loop der tijd woonden er diverse mensen die dicht bij de koninklijke familie stonden. De meest recente bewoner was Simon Rhodes, zoon van Margaret Rhodes, een nicht van de koningin en hofdame van de koningin-moeder. Koningin Elizabeth hielp Rhodes en zijn familie naar Engeland te verhuizen vanuit Zimbabwe nadat hij was verdreven door het voortdurende geweld in het land.

Maar misschien wel de beroemdste bewoner was captain Peter Townsend, ere-stalmeester van koning George VI. In 1945 trok hij met zijn vrouw Rosie in het landhuis. Toen het paar in 1952 was gescheiden, bloeide er een romance op tussen hem en prinses Margaret, zus van Elizabeth, die haar vader had opgevolgd als koningin.

Omdat toentertijd de Britse regering een huwelijk van een prinses met een gescheiden man niet toestond, werd een toevlucht genomen tot een clausule in de wet waardoor een huwelijk wel mogelijk zou zijn vanaf de 25e verjaardag van de prinses. Zover kwam het echter niet. In 1955 zag Margaret af van haar voornemen om te trouwen met Townsend.