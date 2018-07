Het is feest in huize Cambridge, want prins George viert zondag zijn verjaardag. De oudste zoon van prins William en zijn vrouw Kate wordt vijf jaar.

Het partijtje wordt waarschijnlijk ver van Kensington Palace gevierd. Naar verluid zijn de hertog en hertogin van Cambridge met hun kinderen en de Middletons, Kate’s familie, op vakantie op het Caribische eilandje Mustique.

Speciaal voor de verjaardag van George hebben zijn ouders een nieuwe foto van het prinsje verspreid. Daarop is een lachende George te zien, poserend voor een muur in de tuin van Clarence House. De foto is gemaakt op 9 juli, de dag van de doop van prins Louis, het jongste kind van prins William en Kate.