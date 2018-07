Het Belgische koningspaar brengt volgend jaar een staatsbezoek aan Luxemburg. Dat melden maandag Luxemburgse media, op basis van goed ingelichte bronnen. De officiële aankondiging van het burenbezoek wordt later verwacht, wanneer het programma en de data zijn vastgesteld.

Koning Filip en groothertog Henri zijn neven van elkaar: de vader van de Belgische koning en de moeder van de Luxemburgse groothertog waren broer en zus. Filip en Henri zien elkaar dus ook vaak buiten staatszaken om, bij familiefeesten en bijeenkomsten. Henri was eerder dit jaar net als koning Willem-Alexander in Brussel bij de viering van het zestigjarig bestaan van de economische unie van de Benelux.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn in 2013, enkele maanden na de Belgische troonswisseling, al eens op kennismakingsbezoek geweest in Luxemburg. De in 2000 aangetreden groothertog Henri bracht in 2007 een staatsbezoek aan zijn oom en tante, koning Albert II en koningin Paola. Dit jaar had Henri al koning Willem-Alexander en koningin Máxima op visite.