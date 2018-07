Prins Harry is maandag gearriveerd in Amsterdam waar hij AIDS2018, de 22e internationale conferentie over aids bijwoont. De hertog van Sussex is er als als vertegenwoordiger van zijn eigen stichting Sentebale die zich al meer dan tien jaar inzet voor kansarme kinderen met hiv in Afrika.

De hertog van Sussex nam deel aan een discussie met jongeren over de ervaringen van jongeren die door hiv zijn getroffen in zuidelijk Afrika. Volgens hem ligt de sleutel in het overwinnen van aids in de handen van de jongere generatie, zei hij tijdens de paneldiscussie. “Bij de jeugd komt de oplosssing, de passie en het engagement vandaan. De jonge generatie heeft het vermogen de oplossing in een veel korter tijdsbestek te vinden. Jongeren moeten niet langer aan de zijlijn staan, maar aan tafel meepraten over de praktijk die in ieder land verschillend is. Meer en meer leiders moeten de ervaringen van de jeugd gebruiken. Ik ben 33 en dreig al de aansluiting te verliezen met jongeren die nieuwe technologieën omarmen. Ik zal vanuit mijn positie altijd de jeugd een platform geven.”

Harry zal maandag ook invloedrijke beleidsmakers ontmoeten. Dinsdag op de tweede dag neemt de zoon van prins Charles deel aan een plenaire sessie om een nieuw samenwerkingsverband van wereldwijde financiers te lanceren, waaronder de Elton John AIDS Foundation. Het eerste initiatief van deze coalitie is om een nieuwe hiv-zelftestcampagne te lanceren die zich richt op jonge mannen in Kenia.