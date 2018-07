De Japanse prinses Mako heeft met eigen ogen kunnen zien wat de leefomstandigheden waren van de eerste Japanse immigranten in Brazilië. De oudste kleindochter van keizer Akihito bezocht in São Paulo het ‘Museu Histórico da Imigraçao Japonesa’, een museum gewijd aan de tienduizenden Japanners die vanaf 1908 naar Brazilië trokken.

“Het moet moeilijk zijn geweest”, merkte Mako op tijdens de rondgang, zo meldden Japanse media maandag. Ze bekeek onder meer de foto’s, tekeningen en een houten replica huis uit de tijd van de eerste migranten. In juni 1908 arriveerden 781 Japanners vanuit Kobe aan boord van het schip Kasato Maru.

Japan stimuleerde de emigratie van met name arme boeren omdat er voor hen geen werk was. De omstandigheden in Brazilië waren echter allesbehalve ideaal, maar met name tussen 1931 en 1935 vertrok een recordaantal van 72.000 Japanners naar Brazilië. Tegenwoordig wonen er tussen de 1,4 en 1,9 miljoen ‘Nikkei’ – Brazilianen met Japanse wortels – in het Zuid-Amerikaanse land, de grootste Japanse gemeenschap buiten Japan.

Prinses Mako (26) maakt een rondreis van veertien dagen door Brazilië ter gelegenheid van de 110e verjaardag van de aankomst van de eerste Japanse migranten. Het is een welkome afleiding voor de dochter van prins Akishino en zijn vrouw Keiko nadat eerder dit jaar haar huwelijk met Kei Komuro tot minstens 2020 werd uitgesteld.