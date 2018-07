De Roemeense budgetvliegmaatschappij Blue Air heeft de staart van zijn nieuwste Boeing 737 laten beschilderen met een foto van de eerste koning van Roemenië, Carol I. Het Roemeense koningshuis liet maandag op sociale media trots foto’s zien van het eerbetoon aan de stamvader van de huidige, sinds 1947 niet meer regerende, koninklijke familie.

Carol was een Duitse prins die door de Roemenen was gevraagd om de troon te aanvaarden. Hij deed dat in 1866 eerst als vorst en vanaf 1881 als koning. Hij regeerde tot zijn overlijden in oktober 1914, toen zijn neef Ferdinand – eveneens uit Duitsland afkomstig – de kroon overnam. Carol en zijn vrouw Elisabeth hadden namelijk zelf geen kinderen.

Carol I wordt wel gezien als de grondlegger en architect van het moderne Roemenië. In die geest past ook de beschildering van het vliegtuig.