Koning Harald en koningin Sonja hebben vrijdagmiddag afscheid genomen van de bemanning van het koningsschip Norge. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarmee het vaarseizoen officieel werd afgesloten.

Het koningspaar bedankte de door de marine geleverde bemanning voor de inzet en voor het mooie en avontuurlijke vaarseizoen, zo liet het Noorse hof weten. De boot, waarmee de koninklijke familie onder meer naar Spitsbergen is gebracht, wordt in de winter aan de ketting gelegd.

Denemarken en Noorwegen zijn de enige Europese monarchieën die nog een eigen koninklijke boot hebben die elk jaar wordt ingezet voor streekbezoeken. De koninklijke familie gebruikt het schip niet alleen als vervoermiddel, maar ook als logeerplek en ontvangstruimte.

Zo ging de Deense kroonprins Frederik in augustus met zijn gezin op officieel bezoek in de Faeröer, waarbij het koningsschip Dannebrog werd gebruikt. Koningin Margrethe heeft vorige week al afscheid genomen van haar bemanning. De Dannebrog ligt nu bij de marinewerf Holmen, in Kopenhagen.