Prinses Margarita zit goed in haar vel. “Dit is echt de periode van mijn leven waar ik gewoon het gevoel heb dat ik niet alleen de beste gouden jaren heb maar ook echt aan het oogsten ben van alle inzet die ik in de jaren hiervoor heb gedaan”, zei de 45-jarige dochter van prinses Irene vrijdag in RTL Boulevard.

Margarita, die al enkele jaren sieraden ontwerpt, heeft momenteel haar handen vol aan de expositie Masterly The Hague, waar ook enkele van haar ontwerpen te zien zijn. Het festival vindt dit weekeinde plaats in 25 historische ruimtes aan de Lange Vijverberg in Den Haag. De prinses is zelf aanwezig met haar eigen stand.

Het nichtje van prinses Beatrix ontwerpt niet alleen maar helpt ook graag een handje mee aan de ontwikkeling ervan. “Porselein draaien, glas blazen en schijven maken met de metalen”, somde ze op. “Ik heb daar allemaal aan meegewerkt. Ik vind het heel bijzonder.”

Margarita ging ook nog kort in op de aanstaande verhuizing met haar gezin binnen Wassenaar. “We hebben al een logeerpartijtje gedaan. We zijn met zijn allen gaan proefslapen in de bedstedes. Toen hebben we wel ontdekt dat dat voor kinderen beter is dan voor volwassenen”, lachte ze. “Maar het is wel ontzettend schattig om te zien hoe de meisjes zich erop verheugen.”