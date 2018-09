Vandaag is de Noorse prinses Märtha Louise 47 jaar geworden. Als kind las ze ooit het sprookje Prinses op de erwt. In dit verhaal van Hans Christian Andersen gaan een koning en koningin op zoek naar een prinses voor hun zoon. Om te bepalen wie een echte prinses is, moeten de gegadigden op twintig op elkaar gestapelde matrassen slapen. Wie dan nog de erwt onder de eerste matras kan voelen, moet wel een echte prinses zijn, aldus het sprookje. Voor de kleine Märtha Louise de ultieme test om te checken of zij wel een echte prinses was. ‘Ik ging naar de keuken en kreeg een klein geel erwtje en dat legde ik onder mijn matras om te zien of ik wel een echte prinses was. Maar ik heb niets gevoeld en de hele nacht heerlijk geslapen’, vertelt Märtha Louise jaren later.

Jongensmeisje

Het gevoel dat ze een prinses is, heeft ze nooit gehad. Ze ervaart het als een grote druk om zich meisjesachtig te gedragen omdat een prinses zo hoort te zijn. ‘Ik was een jongensmeisje. Ik had een hekel aan meisjesdingen, hield niet van krullers in mijn haar of nagels lakken’, aldus Märtha Louise. Op 20 juli 1973 krijgt de prinses een broertje: Haakon. Tot 1990 hebben mannelijke afstammelingen voorrang op de troon en dus zal haar twee jaar jongere broer ooit zijn vader opvolgen als koning van Noorwegen.

Praten met engelen

Als kind al voelt Märtha Louise sterk dingen aan en heeft ze regelmatig het idee dat ze niet alleen in een ruimte is. Lange tijd heeft ze niet door wat er met haar aan de hand is, maar als ze in de jaren 90 stage loopt in Nederland valt alles op zijn plek. Ze blijkt hoogsensitief te zijn, en kan met engelen praten. Bij het Noorse volk kan de prinses rekenen op de nodige kritiek als ze publiekelijk uitkomt voor haar spirituele gevoelens. De nuchtere Noren denken dat de prinses in de war is, maar Märtha Louise is ervan overtuigd dat ieder mens een beschermengel bij zich heeft en daarmee kan communiceren.

Wilde haren verloren

Dat er door de pers gewroet wordt in haar privéleven ervaart Märtha Louise als dramatisch. Zodra ze met een man wordt gezien, gaan de verhalen al over een nieuwe liefde in haar leven. Rond 2000 keert de prinses terug uit het buitenland. Ze heeft naar eigen zeggen haar wilde haren verloren en wil weer in Noorwegen wonen. Ook omdat daar ene Ari Behn woont, een Noorse columnist en schrijver op wie ze verliefd is geworden. Ari is echter niet van onbesproken gedrag. Hij heeft ruime opvattingen over drugs en prostitutie, voor de koninklijke familie iets te ruim. Ari is antroposofisch opgegroeid en kan zich goed vinden in Märtha Louises gedachten en belevingen omtrent het engelenrijk. Eind 2001 vraagt Ari Märtha Louise ten huwelijk en nog diezelfde dag stelt de prinses hem aan de pers voor als haar aanstaande. ‘Dit is de man die mij kan laten stralen. Dit is de man met wie ik mijn leven wil delen. Ari heeft me geholpen de kern van mezelf te vinden. Ik durf nu te zijn wie ik ben en we vullen elkaar geweldig aan’, zegt de prinses met tranen in haar ogen.

Gezin compleet

In ‘gezamenlijk overleg’ wordt besloten dat de prinses de aanspreektitel Hare Koninklijke Hoogheid niet meer zal gebruiken. Ook wordt haar koninklijke toelage stopgezet. Dit alles om de Noren niet volledig op de kast te jagen met haar bijzondere echtgenoot. Voor Märtha Louise is het echter ook een fijne gedachte dat ze zich niet meer voortdurend overal hoeft te laten zien. Ze blijft prinses maar kan haar ‘gewone’ leven leiden, iets waar ze al zo lang naar verlangt. Ze gaat sprookjes voorlezen op de televisie, en boeken schrijven. Het geluk lijkt Ari en Märtha Louise toe te lachen. In 2003 wordt hun eerste dochter Maud geboren, in 2005 volgt Leah en in 2008 is het gezin compleet met Emma. Zo nu en dan verschijnen ze in het openbaar en op belangrijke koninklijke gebeurtenissen zijn ze van de partij.

Spirituele reis

Van buitenaf lijkt het een gelukkig huwelijk, maar in 2016 komt daar toch een einde aan als Ari en Märtha Louise hun scheiding aankondigen. ‘We zijn, zoals zovelen, uit elkaar gegroeid en bevinden ons op plekken waar we elkaar niet meer kunnen bereiken. We voelen ons heel schuldig dat we niet langer de veilige haven voor onze kinderen kunnen zijn. Iedereen heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Wij zijn ook maar mensen’, luidt het statement. Tijdens een spirituele reis naar India voorspelde een waarzegger dat ze voor een tweede keer zal trouwen. ‘Ik hoop weer liefde te vinden. Ik wil niet de rest van mijn leven alleen blijven.’