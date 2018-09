De koningen van Jordanië, Tonga en eSwatini, het vroegere Swaziland, hebben zich opgegeven om deze week in New York de Algemene Vergadering (AV) van de Verenigde Naties toe te spreken. Ook de emir van Qatar is van plan zelf het woord te voeren terwijl koning Mohammed VI van Marokko nog aarzelt.

Dat laatste blijkt uit het voorlopige spreekschema voor de Algemene Vergadering die dinsdag begint. Marokko staat daarop twee keer vermeld: dinsdagmorgen met het staatshoofd en dinsdagmiddag met de premier. Pas op het laatste moment zal blijken of de onvoorspelbare koning Mohammed VI zelf komt opdagen. In voorgaande jaren is hij ook al op de sprekerslijst gezet en daarna vervangen.

Dat koning Abdullah staat aangekondigd voor dinsdagmorgen, wanneer de Amerikaanse president Donald Trump als tweede de wereldleiders mag toespreken, betekent overigens niet dat hij de toespraak daadwerkelijk zal houden. Vorig jaar bijvoorbeeld koos hij voor een ingelast gesprek met Trump en besteedde hij de speech uit aan kroonprins Hoessein.

Máxima

Spaanse media hadden geopperd dat koning Felipe maandag op de Mandela-top zou spreken, maar daartoe heeft de koning zich niet laten verleiden. In New York voert de nieuwe premier Pedro Sanchez het woord.

Buiten de VN-vergadering om zijn er nog honderden bijeenkomsten gericht op de diverse programma’s van de wereldvolkerenorganisatie, maar ook van lobbygroepen of niet-gouvernementele organisaties. Daarbij zijn ook dit jaar weer veel koninklijke deelnemers, onder wie koningin Máxima en prinses Mabel, de Deense kroonprinses Mary, de Zweedse kroonprinses Victoria, de Noorse kroonprins Haakon, de Belgische koningin Mathilde, sheikha Moza van Qatar en prinses Haya, de echtgenote van de emir van Dubai.