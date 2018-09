Lord Ivar Mountbatten, een verre neef van de Britse koningin Elizabeth, is in het huwelijk getreden met zijn vriend James Coyle. Het is voor zover bekend het eerste homohuwelijk in de weidse koninklijke familie van Groot-Brittannië, melden Britse media.

De 55-jarige Lord Ivar kwam twee jaar geleden uit de kast. Hij was eerder gehuwd en heeft met zijn ex-vrouw Penelope drie dochters. Ivar, die door Britse media gemakshalve wordt aangeduid als neef van de koningin, is een nakomeling van koningin Victoria, en verwant aan zowel koningin Elizabeth als aan haar man prins Philip. Ook tsarina Catherine de Grote komt in de stamboom van Ivar voor alsmede vele Duitse vorsten.

Ivar is peetvader van koningin Elizabeths kleindochter Lady Louise, de dochter van prins Edward en Sophie, gravin van Wessex. Bij zijn eerste huwelijk was prinses Margaret, de zus van Elizabeth, aanwezig.