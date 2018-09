De Waals Hervormde Gemeente Delft heeft haar unieke bezit van tinnen en zilveren objecten overgedragen aan Museum Prinsenhof Delft. De overgedragen collectie bevat zeer zeldzame voorwerpen die tussen de zeventiende en negentiende eeuw zijn vervaardigd in Delft en eeuwenlang werden gebruikt bij het Avondmaal, waaronder broodschalen, bekers en kannen voor de wijn.

De kerkgemeenschap hield sinds de zestiende eeuw haar diensten in de Waalse kerk. In 2014 is het gebouw teruggegeven aan de gemeente Delft en werd het onderdeel van Museum Prinsenhof Delft.

Een deel van de overgedragen collectie is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed aangemerkt als Collectie Nederland. Naast de broodschalen, bekers en kannen bevat deze ook twee zilveren doopvonten uit 1655 en 1719. Tevens wordt de 18e-eeuwse inrichting van de consistoriekamer, met het schoorsteenstuk, de stoelen, spiegel en naamlijsten van de kerkenraadsleden vanaf 1585, onderdeel van de collectie van Museum Prinsenhof Delft.